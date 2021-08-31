На «ристалище» Красной площади «рыцари» сошлись в мечевом бою

В понедельник, 30 августа, на конном манеже Красной площади зрители увидели современные бои на мечах. «Рыцари» вышли на ристалище в легкой защитной экипировке, поскольку современный мечевой бой является интерпретацией исторических боев на мечах и саблях и проводится на мягких безопасных мечах.

Голову «рыцарей» защищал шлем с решеткой, подобный экипировке хоккейных вратарей. Травмоопасность этого вида единоборства крайне низкая, поэтому он доступен всем возрастным категориям с пяти лет.

Соревнования по современному мечевому бою организованы силами Международной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация современного мечевого боя», дирекции фестиваля «Спасская башня» и Кремлевской школы верховой езды.

На ристалище на конном манеже Красной площади вышли «рыцари» из 26 клубов Москвы, Московской области, Самары, Твери и Калуги. Сначала прошли показательные коллективные сражения «стенка на стенку», затем пришло время индивидуальных боев в восьми возрастных категориях (от 6 до 18+ лет) и специальной категории «Лига О», в которой соревнуются люди с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Победитель в индивидуальных поединках определяется по очкам. За удар по туловищу и голове присуждается два очка, за удар по конечностям - одно. Кто первым наберет 10 очков, тот и выигрывает состязание.

Победителей турнира наградили кубками и медалями, часами и другими памятными призами.

Современный мечевой бой зародился в России, сегодня по всей стране действует 150 клубов.