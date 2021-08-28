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Духовное единение народов: Шойгу обратился к участникам и гостям фестиваля «Спасская башня»

Анна Касаткина
23:55 28.08.2021
Министр отметил, что мероприятие традиционно собирает лучшие военные оркестры и творческие армейские коллективы со всего мира.
Духовное единение народов: Шойгу обратился к участникам и гостям фестиваля «Спасская башня»
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал участников, организаторов и гостей XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выразил уверенность, что подобные мероприятия укрепляют доверие и взаимопонимание между странами.

Министр отметил, что фестиваль традиционно собирает лучшие военные оркестры и творческие армейские коллективы со всего мира.

«Здесь виртуозно исполняются композиции всевозможных стилей и жанров, демонстрируют свое мастерство подразделения почетного караула. Духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет ощутить неповторимый национальный колорит и осознать многогранность культур разных стран», — сказал Шойгу.

Он добавил, что особого внимания заслуживает программа «Спасская башня детям» — она способствует воспитанию патриотизма в юных соотечественниках.

«Уверен, что подобные мероприятия, направленные на духовное единение и культурное взаимообогащение народов, как никакие другие, укрепляют доверие и взаимопонимание между странами. Желаю участникам фестиваля творческих успехов, а гостям и зрителям — праздничного настроения!», — заключил министр обороны.

Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади открылся в субботу, 28 августа. У стен Кремля выступят 30 коллективов со всей страны и мира. Специальным гостем фестиваля станет лидер Rammstein Тилль Линдеманн, который на русском языке исполнит песню советского композитора Никиты Богословского «Любимый город». 

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