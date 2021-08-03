СМИ: рядом с Пентагоном произошла стрельба, здание перекрыто

Охрана Пентагона блокировала на вход и выход здание после некоего инцидента в транзитном центре Минобороны США. Об этом сообщает управление охраны в Twitter.

«На данный момент Пентагон закрыт на вход и выход из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим людей избегать место инцидента», - говорится в сообщении.

Как сообщает газета Politico, возле станции метро у Пентагона произошла стрельба. Достоверных данных о пострадавших и стрелке не сообщается.

Ранее на оживленной улице американской столицы, Вашингтона, была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В результате инцидента как минимум два человека пострадали.