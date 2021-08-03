ФСБ опубликовала видео задержания консула Эстонии Марта Лятте

Федеральная служба безопасности обнародовала видео с задержанием эстонского консула в России Марта Лятте. Он был обвинен в попытке получить данные закрытого характера. Впоследствии консула выслали из России.

На видео показан момент переговоров с гражданином России, который собирался передать Лятте некие документы. После разговора Лятте покинул здание, но на выходе его встретили сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что Лятте собирался получить информацию о планах России в Арктике. При этом он понимал, что данные имеют закрытый характер.