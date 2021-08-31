Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования побега заключенных в Истре

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александра Старикова доклада о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключенных из ИВС ОМВД России по городу Истра. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительной информации, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом. Позже троих сбежавших задержали, еще один сдался полиции.

В настоящий момент на свободе остается Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.