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Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования побега заключенных в Истре

Кира Карон
08:07 31.08.2021
Глава ведомства поручил следователям регионального следственного управления оперативно проверить все доводы, изложенные в программе.
Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования побега заключенных в Истре
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александра Старикова доклада о ходе расследования уголовных дел о побеге пяти заключенных из ИВС ОМВД России по городу Истра. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительной информации, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом. Позже троих сбежавших задержали, еще один сдался полиции.

В настоящий момент на свободе остается Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.

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