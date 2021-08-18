Задержан четвертый заключенный, сбежавший из-под стражи в Истре

Полиция задержала четвертого из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре. Об этом сообщили в СК.

Как отмечается в сообщении, задержанным является Александр Бутнару. Его задержали в одном из поселков в Новгородской области. В настоящий момент принимаются всевозможные меры к его этапированию в СИЗО Московской области, также устанавливаются все пособники, которые поспособствовали его побегу.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительной информации, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом. Позже двоих сбежавших задержали, еще один сдался полиции.

В настоящий момент на свободе остается Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.