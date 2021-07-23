Десятки выстрелов: два человека ранены при стрельбе в центре Вашингтона

Вечером 22 июля на оживленной улице американской столицы, Вашингтона, была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В результате инцидента как минимум два человека пострадали.

По информации очевидцев, огонь был открыт из черного автомобиля, который затем скрылся с места происшествия. Присутствовавшие там люди указывали, что слышали от 20 до 30 выстрелов. Многие прохожие в страхе разбегались, чтобы избежать ранений.

Как сообщает BNO News, в настоящее время ведется поиск машины и виновников случившегося. Оба раненых пребывают в сознании. Отмечается, что прогноз медиков относительно выздоровления пострадавших положительный.