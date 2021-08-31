Разрушения от урагана «Ида» сняла на видео Береговая охрана США
Сотрудники береговой охраны США сняли с вертолета разрушения от урагана «Ида».
© Видео: twitter, @USCGHeartland © Фото: twitter, @USCGHeartland
Береговая охрана США сняла на видео разрушений, учиненные ураганом «Ида» в Новом Орлеане. Кадры опубликованы в Twitter службы.
На видео с вертолета видны множество частных домов, поврежденных стихией. Некоторые строения выглядят целыми, в то время как куски других домов буквально разбросало по всей округе. Береговая охрана продолжает проводить спасательные вылеты, о пострадавших не сообщается.
Ранее ураган «Ида» оставил полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в штате Луизиана. Власти предупредили, что на восстановление энергоснабжения могут уйти недели и месяцы.