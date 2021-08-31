Разрушения от урагана «Ида» сняла на видео Береговая охрана США

Береговая охрана США сняла на видео разрушений, учиненные ураганом «Ида» в Новом Орлеане. Кадры опубликованы в Twitter службы.

На видео с вертолета видны множество частных домов, поврежденных стихией. Некоторые строения выглядят целыми, в то время как куски других домов буквально разбросало по всей округе. Береговая охрана продолжает проводить спасательные вылеты, о пострадавших не сообщается.

Ранее ураган «Ида» оставил полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в штате Луизиана. Власти предупредили, что на восстановление энергоснабжения могут уйти недели и месяцы.