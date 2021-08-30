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Более полумиллиона американцев остались без электричества из-за урагана «Ида»

Елизавета Потейчук
02:31 30.08.2021
В штате Луизиана свыше 500 тысяч человек остались без электричества из-за урагана «Ида».
Более полумиллиона американцев остались без электричества из-за урагана «Ида»
© Фото: NASA
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В США более полумиллиона клиентов энергокомпаний остались без электричества в штате Луизиана, в который пришел ураган «Ида». По данным портала poweroutage.us, у 504 149 потребителей зафиксированы проблемы с подачей энергии. 

Урагану «Ида» присвоена четвертая категория из пяти. Торнадо объявлено одним из сильнейших в истории Луизианы. Власти предупредили, что на восстановление энергоснабжения могут уйти недели и месяцы, пишет РИА Новости.

Ранее ураган в Луизиане обратил вспять течение реки Миссисипи. Похожее явление можно было наблюдать 16 лет назад, когда бушевал смертоносный ураган «Катрина».

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