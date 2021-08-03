Гимн любви к жизни: 75 лет великому режиссеру Николаю Бурляеву

Он открыл для себя мир кино еще ребенком, попав на большой экран случайно - Андрей Кончаловский гулял возле ВГИКа и увидел озорного мальчишку, предложил сняться в дипломной работе. Позже талантливого школьника заметит Андрей Тарковский. Николай Бурляев станет его первым главным актером в пронзительной драме «Иваново детство». Война глазами ребенка - маленького, но бесстрашного разведчика, готового мстить фашистам, ведь на его глазах расстреляли мать.

Казалось, он понимает то, чего не знают другие, не по-детски стойко и с холодной головой выдержит испытание славой. И Тарковский, будто бы пытаясь разгадать тайну больших грустных, но таких искрящихся глаз Николая Бурляева, не захочет с ним расставаться.

Так появится еще одна совместная работа в исторической картине «Андрей Рублев», здесь Бурляеву уже 20 лет. Ему досталась роль Бориски, колокольных дел мастера, но зрители увидят фильм только через пять лет.

«По молодости лет мне хотелось побольше сыграть и там и тут. И это удивляло и тревожило Тарковского, однажды он мне прямо сказал: "Что ты делаешь, Коля, остановись. Голодать будешь, умирать, но не ходи и не участвуй в том, за что тебе потом будет стыдно"», - рассказал Бурляев.

И это наставление Бурляев проведет красной нитью по всему своему творчеству. Если фильмы, то только такие, которые можно пересматривать вновь и вновь. «Военно-полевой роман» - любовный треугольник, где герой Николая Петровича мечется между двумя женщинами, сыгранными Натальей Андрейченко и Инной Чуриковой, не в силах сделать выбор: прошлое - первая любовь или настоящее - верная жена.

А потом Николай Бурляев окончит режиссерский факультет ВГИКа и начнет создавать собственные киномиры.

«Я шел всю жизнь к режиссуре, для того чтобы стать режиссером и писателем, этих целей я добился, они меня спасали в годы простоя, из 60 лет актерской деятельности я работал (режиссером. - Прим. ред.) 25 лет», - рассказал Бурляев.

В картине «Лермонтов» он уже не только актер, а еще режиссер и сценарист, сыгравший сам героя вне времени. Однокурсник Бурляева Никита Михалков признается, что не пропустил ни одной премьеры коллеги и друга.

«Ты сумел так достойно пронести свое творчество, свое отношение к жизни, то, что называется "не расплескаться", не погрязнуть в удивительном счастье лести и славы, ты сумел сосредоточиться, что очень важно», - сказал Михалков.

Роль Иешуа в экранизации «Мастера и Маргариты» Юрия Кары потрясла зрителей невероятной искренностью, а Бурляев объяснил, что все просто - удалось так сыграть, потому что сам - верующий.

Прежде чем организовать фестиваль «Золотой витязь» 30 лет назад, он поехал в церковь - за благословением. Все получилось, и теперь каждый год фестиваль собирает вместе все творческие силы: кинематограф, театр, музыку, литературу и живопись.

«Он "Витязь" вывозит по самым тихим, спокойным, неброским уголкам нашей родины, который он, кстати, любит, как никто другой», - рассказывает актер Сергей Шакуров. «Николай Петрович он что проповедует, так и живет. Он честен и бескомпромиссен, в кадре, в фильме, на сцене», - считает актер Игорь Скляр. «Дорогой Николай Петрович, спасибо большое, что вы делаете все для сохранения русской культуры», - поздравляет актер Сергей Безруков.

Все его фильмы и роли на самом деле об одном - это гимн большой любви к жизни. Николаю Бурляеву - 75 лет, но он по-прежнему по-юношески неугомонный: спектакли, книги, фестивали, его терзает жажда творчества, будто бы он так и остался тем смелым мальчишкой с искрящимися глазами, которого мы впервые увидели в кино.