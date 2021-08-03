В стране и мире «Ты смог пронести творчество»: Михалков поздравил Бурляева с юбилеем Кира Карон Никита Михалков поздравил с юбилеем актера Николая Бурляева. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Сегодня отмечает юбилей один из самых любимых актеров страны народный артист России Николай Бурляев. Актеру исполняется 75 лет. Народный артист РСФСР Никита Михалков поздравил Бурляева с юбилеем. «Ты смог так достойно пронести свое творчество, свое отношение к жизни, то что называется не расплескаться, не погрязнуть в удивительном счастье лести и славы, ты сумел сосредоточиться, что очень важно», - сказал Михалков. Также с поздравлением к Николаю Бурляеву обратился народный артист России Сергей Безруков. «Дорогой Николай Петрович, поздравляю вас с днем рождения, хочу пожелать самое главное - здоровья. Спасибо за все, что вы делаете для русской культуры, за сохранение тех самых важных нравственных законов, по которым мы живем и будем жить», - добавил Безруков. Список шедевров Николая Бурляева кажется бесконечным: «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского, «Лермонтов», где артист попробовал себя одновременно в роли актера, режиссера и сценариста. Затем блистательный образ Иешуа в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика