Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ты смог пронести творчество»: Михалков поздравил Бурляева с юбилеем

Кира Карон
09:15 03.08.2021
Никита Михалков поздравил с юбилеем актера Николая Бурляева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня отмечает юбилей один из самых любимых актеров страны народный артист России Николай Бурляев. Актеру исполняется 75 лет. Народный артист РСФСР Никита Михалков поздравил Бурляева с юбилеем.

«Ты смог так достойно пронести свое творчество, свое отношение к жизни, то что называется не расплескаться, не погрязнуть в удивительном счастье лести и славы, ты сумел сосредоточиться, что очень важно», - сказал Михалков.

Также с поздравлением к Николаю Бурляеву обратился народный артист России Сергей Безруков.

«Дорогой Николай Петрович, поздравляю вас с днем рождения, хочу пожелать самое главное - здоровья. Спасибо за все, что вы делаете для русской культуры, за сохранение тех самых важных нравственных законов, по которым мы живем и будем жить», - добавил Безруков.

Список шедевров Николая Бурляева кажется бесконечным: «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского, «Лермонтов», где артист попробовал себя одновременно в роли актера, режиссера и сценариста. Затем блистательный образ Иешуа в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:45 Армия
В Минобороны РФ начали разработку дальней гиперзвуковой ракеты Х-95
06:20 В стране и мире
Видео
Пострадавший рассказал подробности смертельной аварии с туравтобусом в Анталье
05:01 Армия
Видео
Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Эль-Эс
02:59 В стране и мире
МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики
00:52 В стране и мире
Кудрин рассказал, как можно снизить бедность в России в два раза
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.