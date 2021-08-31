В сентябре изменят срок обжалования штрафов водителям

С 1 сентября срок обжалования штрафа, назначенного водителям по данным с дорожных камер, будет считаться с того момента, как информация об этом будет размещена на портале «Госуслуги». Ответ на обжалование водитель может получить на портале через три дня. Об этом сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«С приходом осени постановление по делу об административном нарушении будут считать доставленным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете на Госуслугах, если адресат согласился получать постановления только таким способом», - отметил Миронов.

Адвокат ответил, что если водитель на зарегистрирован на «Госуслугах» или не зашел туда в течение семи дней, то информация о штрафе будет доставлена почтой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах внести в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. По мнению градоначальника, существующие сегодня федеральные административные наказания, предусматривающие штраф в 500 рублей, не останавливают нарушителей.