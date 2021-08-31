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Врач рассказала, каких болезней опасаться при наступлении осени

Кира Карон
07:32 31.08.2021
Людмила Лапа уточнила, что чаще всего заболевания проявляются после переохлаждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Осенью чаще всего встречаются такие заболевания, как хронический гайморит и хроническая ангина (тонзиллит). Это самые простые заболевания. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Людмила Лапа.

«У нас ревматоидный артриты, то есть все имеющие природу простудные заболевания. Боль в суставах, артрозы, артриты - все заболевания, которые связанны с обострением переохлаждения. Также сейчас, может начаться переохлаждение», - рассказала врач.

Лапа добавила, что сейчас многие будут ходить в кафе, чтобы попить горячий чай и согреться.

«Хочется сходить в кафе, попить горячий чай, а потом расстегнувшись идти на улицу. Это как раз самое коварное состояние, которое приводит к тому, что человек заболевает, нарушается терморегуляция его организма. Тело нагрето, горло быстро охладилось и тут начинаются всевозможные заболевания, если они есть: ангина, гаймориты, отиты, артриты и артрозы», - заключила врач.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему надо избегать некоторых видов «домашнего» лечения простуды. Эксперт отметил, что многие люди считают сезонную простуду незначительным заболеванием, не требующим врачебной помощи. Зачастую они пытаются вылечить ее самостоятельно с помощью «народных» способов. Однако многие такие способы не только не помогают при простуде, но и могут навредить.

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