Врач объяснил, как нельзя лечить осеннюю простуду

Осень – сезон простуд, и зачастую россияне пытаются вылечить ее «народными» методами. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik объяснил, почему надо избегать некоторых видов «домашнего» лечения простуды.

Эксперт отметил, что многие люди считают сезонную простуду незначительным заболеванием, не требующим врачебной помощи. Зачастую они пытаются вылечить ее самостоятельно с помощью «народных» способов. Однако многие такие способы не только не помогают при простуде, но и могут навредить.

Так, популярным «деревенским» лечением простудных состояний является баня. Такое «лечение» провоцирует отеки каналов рядом с ротовой полостью, и воспаление проявляется еще сильнее. Баня или сауна уместна на этапе выздоровления, а не в начале болезни.

Также врач предостерег от использования чеснока и лука для «лечения» простуды и насморка путем прямого контакта со слизистыми оболочками. В период болезни слизистая и так воспалена, и лук с чесноком могут вызвать сильное раздражение или даже ожог.

Простуда не является самым опасным заболеванием. Однако для более эффективного лечения иногда стоит отказаться от стереотипов и обратиться к врачу, заключил медик.