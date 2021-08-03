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79-летняя испанка организовала банду наркоторговцев

Светлана Иванова
17:21 03.08.2021
Пожилая главарь группировки задержана.
© Видео: Guardia Civil, Twitter © Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Испании задержана 79-летняя жительница страны, которая являлась главой группировки распространителей наркотиков. Совместную операцию по обезвреживанию банды провели правоохранительные органы Испании и Португалии. Согласно данным испанской Национальной полиции, в группировку также входили мужчины 26 и 60 лет – уроженцы Аликанте и Жироны.

Трое испанцев занимались перевозкой кокаина из Южной Америки. Наркотики транспортировались в контейнерах с легальным грузом.

При этом члены банды искали источники финансирования деятельности, а также нанимали других наркоторговцев для распространения наркотиков конечным потребителям.

Члены организации действовали под видом законной компании, которая импортировала коралловый камень и имела штаб-квартиру на севере Португалии. Пожилая главарь группировки из Таррагоны также была владельцем фирмы, выполнявшей роль ширмы.

По мнению полицейских, группировка могла состоять из большего числа участников, не исключены новые аресты.

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