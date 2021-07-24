Полиция ликвидировала нарколабораторию под Петербургом

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России провели операцию по ликвидации подпольной лаборатории, в которой производились синтетические наркотики. Нарколаборатория располагалась в сарае на садовом участке в деревне Ленинградской области. Во время захвата хозяин открыл по правоохранителям стрельбу из обреза ружья.

«Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским. В соответствии с законом о полиции один из сотрудников применил табельное оружие и обезвредил наркоторговца, ранив его в ногу», - говорится в сообщении.

Раненному подозреваемому оказали первую помощь. В помещении также находились две женщины, их причастность на производству наркотиков устанавливается.

Ранее в Рязанской области сотрудники ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков. Стоимость производимых на ней запрещенных веществ могла достигать 560 миллионов рублей.