СМИ: первый в мире беспилотный грузовой электрокорабль совершит рейс в Норвегии

Норвежский беспилотный грузовой корабль совершит свой первый рейс в конце этого года. Как сообщает CNN, автономное судно должно пройти от одного города страны до другого.

Данный рейс будет тестовым - создатели судна проверят работоспособность систем при минимальном экипаже на борту. При этом все действия будут отслеживаться с трех дата-центров.

Отмечается, что норвежская разработка не является первым в мире беспилотным кораблем, однако это первое судно подобного типа, оснащенной полностью электрическими двигателями. Таким образом создатели хотят снизить выброс вредных веществ на морских путях.