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СМИ: первый в мире беспилотный грузовой электрокорабль совершит рейс в Норвегии

Алексей Курильченко
13:42 30.08.2021
В Норвегии спустят на воду первый в мире экологически чистый беспилотный грузовой корабль.
СМИ: первый в мире беспилотный грузовой электрокорабль совершит рейс в Норвегии
© Фото: yara.com
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Норвежский беспилотный грузовой корабль совершит свой первый рейс в конце этого года. Как сообщает CNN, автономное судно должно пройти от одного города страны до другого.

Данный рейс будет тестовым - создатели судна проверят работоспособность систем при минимальном экипаже на борту. При этом все действия будут отслеживаться с трех дата-центров.

Отмечается, что норвежская разработка не является первым в мире беспилотным кораблем, однако это первое судно подобного типа, оснащенной полностью электрическими двигателями. Таким образом создатели хотят снизить выброс вредных веществ на морских путях.

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