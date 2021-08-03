Установлены даты и место проведения форума «Армия-2021» в Поволжье, на Урале и в Сибири

С 26 по 28 августа на полигоне Рощинский в Самарской области, аэродроме Толмачево в Новосибирской области и полигоне Свердловский в Екатеринбурге пройдет форум «Армия-2021», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Гости мероприятия смогут увидеть как современные образцы вооружения и военной техники, так и оружие прошлого, а также экипировку военнослужащих. На стендах форума предприятия ОПК представят свою продукцию. В Екатеринбурге пройдет историческая реконструкция событий времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Перед зрителями выступят музыкальные ансамбли, будет работать военная кухня, пройдут показательные выступления, добавили в пресс-службе.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что Армейские международные игры в этом году пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом «Армия-2021».