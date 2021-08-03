Армейские международные игры в этом году пройдут уже в 11 странах

Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 государствах с 22 августа по 4 сентября. Впервые их проведут в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Министр уточнил, что в состязаниях примут участие более 280 команд из 42 государств. Он отметил, что во время соревнований в парке «Патриот» в Московской области откроют музей Армейских международных игр. Его смогут посетить как зрители, так и участники конкурсов.

В 2020 году МВТФ «Армия» проходил с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот» и на других площадках. Что касается Игр, то они состоялись в период с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.