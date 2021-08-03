Американские космонавты поддержали российских коллег в праздновании Дня ВДВ

Космонавты США на Международной космической станции присоединились к празднованию Дня Воздушно-десантных войск вместе с российскими коллегами Петром Дубровым и Олегом Новицким. В честь российского военного праздника они также надели тельняшки и сфотографировались с поздравительной открыткой.

«В продолжение вчерашней публикации... Коллеги по американскому сектору станции поддержали наш праздник», - написал Новицкий в Instagram.

Ранее российские космонавты поздравили десантников с Днем ВДВ. Они пожелали десантникам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, а также неиссякаемой энергии во благо добрых дел.