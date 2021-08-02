Космонавты Дубров и Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ

Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий поздравили десантников с Днем ВДВ. Праздничное изображение и поздравление от россиян, находящихся сейчас с миссией на МКС, появилось в соцсети Олега Новицкого. Для фотографии космонавты надели тельняшки и взяли в руки поздравительную открытку.

«С борта Международной космической станции поздравляем всех воинов-десантников, военнослужащих запаса и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск!» - говорится в сообщении Новицкого.

Космонавты пожелали десантникам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, а также неиссякаемой энергии во благо добрых дел.

День ВДВ отмечается ежегодно 2 августа. Годом появления Воздушно-десантных войск считается 1930-й, когда военнослужащие десантного подразделения впервые десантировались на парашютах для выполнения задачи на учениях под Воронежем.

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ поздравил и президент страны Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что на десантников всегда можно положиться.