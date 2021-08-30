Один человек погиб в ДТП на трассе под Краснодаром

На трассе у поселка Горный Краснодарского края произошло столкновение грузовика и «газели». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм. Водитель грузового автомобиля был доставлен в больницу.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. По предварительным данным дорожной инспекции, трагедия произошла из-за того, что «газель» выехала на встречную полосу. В результате происшествия было ограничено движение по участку трассы Краснодар - Верхнебаканский, сообщается об образовании затора.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП. В результате столкновения восьми машин один человек погиб и двое пострадали.