Легкоатлет Антон Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров

Российский спортсмен Антон Кулятин стал чемпионом Паралимпийских игр, показав лучшее время в беге на 1500 метров в Токио. Легкоатлет участвовал в состязаниях для людей с нарушением зрения.

Кулятин сумел преодолеть дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Серебро досталось тунисскому бегуну Руаю Жебабли. На третьем месте оказался представитель Австралии Джарид Клиффорд.

Еще двое россиян, Александр Костин и Егор Шаров, отправившихся на Паралимпиаду, заняли самые высокие непризовые места в турнирной таблице - четвертое и пятое соответственно.

Ранее российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом. Он выступил в шоссейной гонке с раздельным стартом в классе С1, в который входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.