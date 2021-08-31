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Легкоатлет Антон Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров

Анна Берестовая
04:26 31.08.2021
Российский паралимпиец Антон Кулятин выиграл золотую медаль в беге на 1500 метров в Токио.
Легкоатлет Антон Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1500 метров
© Фото: anton_kuliatin Instagram
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Российский спортсмен Антон Кулятин стал чемпионом Паралимпийских игр, показав лучшее время в беге на 1500 метров в Токио. Легкоатлет участвовал в состязаниях для людей с нарушением зрения.

Кулятин сумел преодолеть дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Серебро досталось тунисскому бегуну Руаю Жебабли. На третьем месте оказался представитель Австралии Джарид Клиффорд.

Еще двое россиян, Александр Костин и Егор Шаров, отправившихся на Паралимпиаду, заняли самые высокие непризовые места в турнирной таблице - четвертое и пятое соответственно.

Ранее российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом. Он выступил в шоссейной гонке с раздельным стартом в классе С1, в который входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.

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