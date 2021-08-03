МЧС рекомендует эвакуировать туристов Приморья из-за приближения тайфуна

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев порекомендовал руководителям Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской и Еврейской областей эвакуировать туристов с морского побережья из-за приближения тайфуна. Также в сообщении говорится о необходимости проведения превентивных мер по борьбе со стихией.

«В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории», - цитирует ТАСС сообщение руководителя МЧС.

Ведомство сообщает, что в период с 7 по 9 августа с территории Китая на Приморье обрушится циклон. Сотрудники спасательных служб приведены в режим повышенной готовности. Проводится подготовка к прибытию сильных дождей, в том числе очистка ливневок и дождеприемников.

Ранее сообщалось о приближении к Сахалину мощного тайфуна «Непартак». По состоянию на 28 июля ожидалось, что он достигнет северо-восточных районов Японии.