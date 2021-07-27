Угрожающий расписанию Игр мощный тайфун «Непартак» движется на Сахалин

Мощный тайфун «Непартак», который в данный момент находится над Японским морем, уже 29 июня переместится на Сахалин. По состоянию на 28 июля ожидается, что он достигнет северо-восточных районов Японии.

Как уточняет национальное метеорологическое управления Японии, утром 28 острова тайфун обрушится на остров Хонсю. На северо-востоке страны выпадет до 200 мм осадков, а в столичном регионе - до 100 мм. Скорость ветра в центральной части тайфуна достигает 20 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду. Кроме того, скорость продолжает увеличиваться.

Ранее стало известно, что мощный тайфун может внести изменения в расписание соревнований на Олимпийских играх в Токио. Тайфун сформировался 24-25 июля из тропической депрессии в области Тихого океана. Предполагается, что непогода может помешать проведению триатлона, который в рамках Игр должен состояться 27 июля.