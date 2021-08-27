Эксперт перечислила пять бесполезных диет

Американский диетолог Лиза Янг озвучила свой список из пяти диет, которые, по ее мнению, бесполезны для людей, стремящихся похудеть. Туда вошли низкоуглеводная, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia, сообщает She Finds.

Низкоуглеводная кето-диета, отмечает Янг, помогает сбросить лишний вес, но результат быстро сходит на нет. Если же придерживаться ее долго, можно потерять мышечную массу.

Во время сиртуиновой диеты питание ограничивается продуктами с белками-сиртуинами, например петрушкой, черникой, яблоками и зеленым чаем. На некоторых стадиях следует употреблять только 1 000 килокалорий в день. По мнению эксперта, это не только тяжело, но и опасно. По той же причине Янг не рекомендует программу снижения веса Optavia, ограничивающую количество потребляемой пищи.

Интервальное голодание подразумевает под собой чередование дней с обычным питанием и постных дней, во время которых нужно воздерживаться от еды или есть в несколько раз меньше обычного. Диета Whole30 полностью запрещает сахар, алкоголь, зерновые и молочные продукты, а также бобовые и сою. Диетолог считает, что такие суровые ограничения нереально соблюдать долгое время.

«Я предпочитаю позитивный подход к похудению. Наслаждайтесь едой, которую вы любите, и думайте о здоровой пище, которую можете добавить в свой рацион», - отметила Янг.

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