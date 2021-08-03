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«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия

Кира Тило
14:53 03.08.2021
В США четверо полицейских покончили жизнь самоубийством после штурма Капитолия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rod Lamkey, CNP, Globallookpress
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Спустя полгода после штурма Капитолия офицеры, которые работали во время беспорядков, сводят счеты с жизнью. Бывший офицер полиции США Джон Дуган считает подозрительным такой исход событий. По его мнению, кто-то скрывает истинную правду.

«Я считаю, что подозрительно, что сейчас идут слушания по этому вопросу (штурму Капитолия), и эти полицейские должны были бы тоже давать показания, а они умерли. Как бывшему полицейскому, мне кажется это подозрительным. Возможно, кто-то заметает следы», - заявил Дуган.

Дуган объяснил, что в подобных стрессовых ситуациях офицеры набирают опыт, поэтому сложно судить их действия в данном случае. Однако, по его мнению, в стране были и другие протесты, которые давались полицейским морально сложнее.

«Полиция Капитолия никогда прежде не сталкивалась с подобной ситуацией. Конечно, они испытали стресс, но могло быть хуже. Полицейские, которые работали на протестах BLM, были в более стрессовой ситуации, но, видимо, не настолько, чтобы впоследствии четыре офицера покончили с собой», - отметил он.

Сегодня утром стало известно о смерти четвертого офицера, несмотря на то что он свел счеты с жизнью 10 июля. Полицейский Кайл Де Фрейтаг, которому было 26 лет, проработал офицером полиции США пять лет.

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