Четвертый офицер полиции США покончил с собой после штурма Капитолия

В США совершил самоубийство четвертый полицейский, который работал во время беспорядков в Капитолии 6 января. Полицейский Кайл ДеФрейтаг, которому было 26 лет, проработал офицером полиции США пять лет.

Как выяснилось, самоубийство молодой мужчина совершил еще 10 июля, но известно об этом стало только сейчас.

«Таким образом он отреагировал на события, произошедшие в Капитолии в январе», - сообщила телеканалу FOX5 мать погибшего офицера.

Кайл ДеФрейтаг был вызван нарядом для помощи в подавлении беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне 6 января в то время, когда его смена уже подходила к концу.

Накануне CNN сообщил о смерти полицейского Гюнтера Хашида. Ранее уже было известно о самоубийствах офицеров Джеффри Смита и Говарда Либенгуда, работавшие в полиции Капитолия.