Мужчине, продержавшему два дня девочку в подвале, выдвинули заочно обвинение

Помощник руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова сообщила, что следователи заочно предъявили обвинение 40-летнему жителю Бийского района (Алтайский край).

Мужчина обвиняется по статье о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего.

По информации следствия, с июня по июль этого года мужчина наблюдал за 12-летней девочкой в одном из сел района. Днем 31 июля злоумышленник заметил ребенка на велосипеде, толкнул ее, связал руки, ноги и надел на нее мешок.

«Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома», - уточнили в ведомстве.

В связи с тем, что злоумышленник скрылся, его объявили в федеральный розыск. На данный момент девочке оказывается психологическая помощь.

Напомним, информация об исчезновении несовершеннолетней жительницы Бийска появилась 31 июля 2021 года. В этот день девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. Ее личные вещи позже обнаружили на берегу реки Бия. Оперативные мероприятия были инициированы сразу после сообщения о пропаже девочки.