Велогонщик Асташов завоевал золотую медаль Паралимпиады в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов за 24 минуты 53,37 секунды преодолел расстояние в 16 км и завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Он выступает в классе С1, в который входят спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями, сообщает ТАСС.

В четверг в квалификационном заезде Михаил Асташов также взял первенство в велогонке. Российский спортсмен побил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Ранее золото токийской Паралимпиады выиграл пловец Дмитрий Черняев. Спортсмен одержал победу с мировым рекордом.