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В Кувейте загорелась крупнейшая свалка автомобильных шин

Кира Карон
14:18 03.08.2021
Очевидец заснял на видео, как загорелась крупнейшая свалка шин.
© Видео: @zackvoell, Twitter © Фото: @zackvoell, Twitter
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В Кувейте загорелась крупнейшая на планете свалка автомобильных шин. Очевидец опубликовал видео в Сети.

На кадрах видно огромное облако ядовитого черного дыма. Как сообщает KP.RU, на свалке хранится 52 миллиона шин. Такую свалку видно даже из космоса.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что изношенные шины могут стать причиной аварии на дороге. По его мнению, водителям имеет смысл использовать плавный стиль вождения без резких торможений и стартов.

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