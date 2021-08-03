В стране и мире В Кувейте загорелась крупнейшая свалка автомобильных шин Кира Карон Очевидец заснял на видео, как загорелась крупнейшая свалка шин. © Видео: @zackvoell, Twitter © Фото: @zackvoell, Twitter Читайте нас на: В Кувейте загорелась крупнейшая на планете свалка автомобильных шин. Очевидец опубликовал видео в Сети. На кадрах видно огромное облако ядовитого черного дыма. Как сообщает KP.RU, на свалке хранится 52 миллиона шин. Такую свалку видно даже из космоса. Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что изношенные шины могут стать причиной аварии на дороге. По его мнению, водителям имеет смысл использовать плавный стиль вождения без резких торможений и стартов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика