Эксперт рассказал, как продлить срок жизни шин

Изношенные шины могут стать причиной аварии на дороге. В этом свете важно понять, что необходимо делать для увеличения их срока службы.

По мнению автомобильного эксперта Егора Васильева, водителям имеет смысл использовать плавный стиль вождения без резких торможений и стартов. Если пренебрегать этим правилом, то передние колеса могут начать скользить, что, в свою очередь, приведет к износу внешних боковин. Это справедливо для переднеприводных машин.

«Если вы на регулярной основе пытаетесь слишком оптимистично преодолевать повороты, то очень быстро при вполне рабочем протекторе боковина ваших шин придет в плачевное состояние», - цитирует эксперта агентство «Прайм».

Если вы владеете заднеприводным автомобилем, то повышенному износу в случае неправильного стиля вождения будут подвержены внутренние боковины, что еще опаснее, поскольку этот износ не виден снаружи. Также имеет смысл постоянно следить за состоянием шин и наблюдать за геометрией подвески. В совокупности эти меры позволять сэкономить около двадцати процентов ресурсов шины, уверен эксперт.