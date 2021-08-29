Россиянин Дмитрий Черняев выиграл паралимпийское золото с мировым рекордом в плавании на 100 метров брассом

Участник сборной России на Паралимпийских играх в Токио Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Россиянин показал результат 1 минута 31,96 секунды и установил мировой рекорд. Второе место занял Мойсес Фуэнтес Гарсия из Колумбии (1.35,86), а третье – Антониос Цапатакис из Греции (1.40,20). Еще один россиянин Александр Мольков пришел к финишу четвертым (1.41,27).

Спортсмены представляли категорию SB4. В неё входят пловцы, у которых проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или есть движение в руках, но туловище или ноги не работают.

21-летний Дмитрий Черняев является заслуженным мастером спорта России. Пловец становился чемпионом мира в 2019 году, а в 2020 стал чемпионом Европы.

Ранее российская спортсменка Валерия Шабалина также принесла сборной золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио и установила рекорд в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14.