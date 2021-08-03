«Родственники очень переживают»: россиянин о состоянии после ДТП в Турции

В результате аварии с участием туристического автобуса в Турции три человека погибли, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Россиянин Сергей Кремнев рассказал про обстановку в одной из турецких больниц на данный момент. После аварии его семью разделили по двум клиникам. Часть отправили вместе с Сергеем, а остальные были доставлены в другую больницу города.

Он отметил, что к ним приехали представители туристической компании и консульства. По словам пострадавшего, некоторых из россиян, включая его, выписывают из больницы и отвезут в отель.

«Мы находимся в больнице. Здесь находятся семьи потерпевших, несколько человек в реанимации. Наше состояние не критичное, но родственники очень сильно переживают. Здесь представители компании „Интурист“, представители консульств», - рассказал Сергей.

Представитель туроператора сообщил о предоставлении билетов для родственников пострадавших в ДТП. Также компания открыла горячую линию.