Представитель туроператора рассказал о помощи родственникам пострадавших в ДТП в Анталье

Туристическая компания «Интурист» готова предоставить авиабилеты для родственников пострадавших при ДТП в турецкой Анталье. Также компания открыла горячую линию. Об этом рассказала пресс-секретарь туроператора Дарья Домостроева.

«В настоящий момент сотрудники "Интуриста" в Москве, Самаре и Анталии находятся на связи с врачами и родственниками пострадавших. Открыта горячая линия для родственников. Также "Интурист" готов предоставит авиабилеты для родственников пострадавших для вылета в Анталью. Все туристы были застрахованы», - рассказала Домостроева.

Ранее атташе при Генконсульстве РФ в Анталье Андриан Андрианов рассказал, что туристическом автобусе, находились туристы, которые ехали в аэропорт, где их ожидал самолет домой. Трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.