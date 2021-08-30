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Сводный отряд инженеров ВВО продолжает борьбу с лесными пожарами в Якутии: видео

Елизавета Потейчук
05:46 30.08.2021
Всего к мероприятиям привлечен 131 военнослужащий и задействовано 24 единицы специальной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает ликвидировать лесные пожары в Якутии.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО в районе поселка Бясь-Кюель оборудовал 200-метровый участок минерализованной полосы, общая протяженность которой составила свыше 8,5 км. Военнослужащие оказывают помощь местному населению в вывозе мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 11 машинорейсов, вывезено порядка семи тонн мусора. На территории площадью в два гектара осуществлялось тушение остаточных очагов возгораний.

Накануне в населенный пункт Чыаппара Чурапчинского улуса на тралах была доставлена специальная инженерная техника. С ее помощью оборудовали минерализованную полосу длинной в 1050 метров и шириной в 150 метров. Всего к мероприятиям привлечен 131 военнослужащий и задействовано 24 единицы специальной техники.

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