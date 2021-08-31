Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны
Президент США выступил с обращением к американском народу по поводу вывода войск страны из Афганистана.
© Фото: defense.gov
|
Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны
Президент США выступил с обращением к американском народу по поводу вывода войск страны из Афганистана.
© Фото: defense.gov
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