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«Спасибо за ваши победы»: Шойгу вручил спортсменам ЦСКА премию «Армеец года»

Алексей Курильченко
20:36 29.04.2021
Министр обороны поздравил членов ЦСКА с днем рождения клуба и вручил премию «Армеец года».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе мероприятия по случаю 98-летия ЦСКА вручил лучшим спортсменам клуба премию «Армеец Года-2021». Торжественная церемония проходила в здании Министерства обороны.

«Начну, пожалуй, с поздравления с днем рождения нашего замечательного Центрального спортивного клуба армии, который отмечают сегодня, безусловно, все Вооруженные силы, флот, армия во всех уголках нашей великой страны. Клуб продолжает одерживает многочисленные победы, - заявил глава оборонного ведомства.

Особое внимание Шойгу уделил ветеранам клуба, участвовавшим в Олимпиаде 1980 года в Москве.

«Спасибо вам за тот праздник и за все то, что вы сделали тогда, за ваши победы. Еще раз поздравляю с днем рождения ЦСКА и юбилеем тех самых игр. Так и хочется сказать: если надо, повторим», - добавил министр.

Как уточнили в Минобороны, в течении месяца на официальной странице ЦСКА во ВКонтакте проходило онлайн-голосование, позволившее определить победителей в 10 номинациях премии «Армеец года». В трех специальных номинациях - «Спортивный подвиг» и «Хранитель традиций», «За преданность Клубу» - победители были выбраны в ходе заседания созданной спортивной комиссии.

В год 98-летия ЦСКА «Хранителем традиций» был признан участник Великой Отечественной войны, бывший начальник ЦСКА, почетный член президиума «Совета ветеранов спорта ЦСКА» полковник Иван Покусаев.

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