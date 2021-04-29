«Спасибо за ваши победы»: Шойгу вручил спортсменам ЦСКА премию «Армеец года»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе мероприятия по случаю 98-летия ЦСКА вручил лучшим спортсменам клуба премию «Армеец Года-2021». Торжественная церемония проходила в здании Министерства обороны.

«Начну, пожалуй, с поздравления с днем рождения нашего замечательного Центрального спортивного клуба армии, который отмечают сегодня, безусловно, все Вооруженные силы, флот, армия во всех уголках нашей великой страны. Клуб продолжает одерживает многочисленные победы, - заявил глава оборонного ведомства.

Особое внимание Шойгу уделил ветеранам клуба, участвовавшим в Олимпиаде 1980 года в Москве.

«Спасибо вам за тот праздник и за все то, что вы сделали тогда, за ваши победы. Еще раз поздравляю с днем рождения ЦСКА и юбилеем тех самых игр. Так и хочется сказать: если надо, повторим», - добавил министр.

Как уточнили в Минобороны, в течении месяца на официальной странице ЦСКА во ВКонтакте проходило онлайн-голосование, позволившее определить победителей в 10 номинациях премии «Армеец года». В трех специальных номинациях - «Спортивный подвиг» и «Хранитель традиций», «За преданность Клубу» - победители были выбраны в ходе заседания созданной спортивной комиссии.

В год 98-летия ЦСКА «Хранителем традиций» был признан участник Великой Отечественной войны, бывший начальник ЦСКА, почетный член президиума «Совета ветеранов спорта ЦСКА» полковник Иван Покусаев.