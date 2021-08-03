Международный военно-технический форум хотят посетить представители 81-й страны

Международный военно-технический форум, (МВТФ-2021), который должен пройти в Московской области в конце августа, на сегодня хотят посетить представители военных ведомств более чем восьми десятков стран.

«На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство», - сказал Сергей Шойгу на селекторном совещании Минобороны.

По словам Шойгу, по предварительным заявкам, в Форуме будут участвовать более полутора тысяч предприятий и организаций. Они продемонстрируют более двадцати тысяч образцов продукции.

«На его площадках планируем провести более 180 научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству», - подчеркнул Шойгу.

Наиболее знаковые, со слов министра, конгресс «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства», а также конгресс, посвященный диверсификации ОПК России.

Шойгу также отметил, что для зарубежных партнеров России будут проведены Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Также на МВТФ-2021 будет представлена экспозиция «Арктика», она представит перспективные образцы военной техники для Арктической зоны.

«Не вызывает сомнений, что раз от раза популярность Форума растет как у граждан Российской Федерации, так и у наших иностранных партнеров. Рассчитываем, что и в этом году интерес к нему будет не меньшим», - отметил министр.

Министр добавил, что организаторы уделяют пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности. Все этапы МВТФ и синхронизированных с ним Армейских международных игр проходят с учетом установленных санитарно- эпидемиологических требований, а участники состязании вакцинированы против новой коронавирусной инфекции.

Также Шойгу сообщил, что конкурс в военные вузы страны достиг показателя в 6 человек на место по ряду специальностей.