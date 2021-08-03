Конкурс в военные вузы достиг шести человек на место по ряду специальностей

Сергей Шойгу заявил, что значительно увеличился интерес к ряду военных профессий.

«С 1 августа на первые курсы военных вузов зачислено более 13 тысяч курсантов. Как и в прошлом году, кандидаты проходили вступительные испытания в своих регионах. Средний конкурс составил три с половиной человека на место, а по ряду специальностей - до шести человек», - отметил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Министр отметил, что в числе наиболее востребованных - командные вузы Сухопутных войск и Рязанское училище ВДВ. Также увеличился интерес молодежи к военно-морским профессиям и к инженерным специальностям, связанным с новейшими образцами вооружения и военной техники.

В девять вузов, включая Краснодарское летное училище, провели набор девушек.

«Конкурс составил более 12 человек на место, а при поступлении в Военно-медицинскую академию - более 20 человек на место», - сообщил министр.

Завершены и приемные кампании в президентские кадетские, Суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские корпуса. Шойгу отметил, что в эти учебные заведения принято более 2 800 человек, включая 220 девочек. Суворовцами и кадетами стали также граждане из Южной Осетии, Сирии, Монголии, Таджикистана, а также Лаоса - последнее, кстати, произошло впервые.

Также Шойгу сообщил, насколько мощный корабль получит ВМФ после модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов».