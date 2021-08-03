В стране и мире «Поменьше об этом говорить»: генеральный директор о повышенном внимании СМИ к МакSим Кира Карон Представитель МакSим призвала СМИ меньше уделять внимания выздоровлению певицы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Генеральный директор российский певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала информацию, которая ранее появилась в СМИ. Певица МакSим, по информации в СМИ, якобы, начала самостоятельно дышать через кислородную маску и передвигаться по больнице на кресле. «Нужно дать время. Выздоравливает человек. Она набралась сил уже, да. Ей стало лучше. Некоторые преувеличивают. У нее нет телевизора в реанимации. Артистке легче. Нужно дать время и поменьше об этом говорить каждый день», - сообщила Маргарита Соколова. Ранее Соколова рассказала, что в состоянии певицы Марины Абросимовой наметились явные улучшения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика