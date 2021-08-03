«Поменьше об этом говорить»: генеральный директор о повышенном внимании СМИ к МакSим
Представитель МакSим призвала СМИ меньше уделять внимания выздоровлению певицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Генеральный директор российский певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала информацию, которая ранее появилась в СМИ.
Певица МакSим, по информации в СМИ, якобы, начала самостоятельно дышать через кислородную маску и передвигаться по больнице на кресле.
«Нужно дать время. Выздоравливает человек. Она набралась сил уже, да. Ей стало лучше. Некоторые преувеличивают. У нее нет телевизора в реанимации. Артистке легче. Нужно дать время и поменьше об этом говорить каждый день», - сообщила Маргарита Соколова.
Ранее Соколова рассказала, что в состоянии певицы Марины Абросимовой наметились явные улучшения.