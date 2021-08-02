«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы

В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, наметились явные улучшения. Об этом аккуратно сообщила «Звезде» представитель исполнительницы Маргарита Соколова.

«Надо просто сейчас время! И все! Все идет на поправку», - прокомментировала Соколова.

О том, что у 38-летней звезды эстрады наметились улучшения в состоянии здоровья, стало известно в июле. Ранее Маргарита Соколова сообщила, что скорее всего Марине Абросимовой понадобится длительное лечение, восстановление и реабилитационные процедуры.

Организм исполнительницы хита «Знаешь ли ты», которая в связи с сильнейшим воспалением легких и поражением органа дыхания на 70% длительное время находилась в искусственной коме, все еще довольно не крепок.