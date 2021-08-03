Шойгу заявил, что за 3,5 года при реконструкции БАМа планируется создать 19 объектов

Военным железнодорожникам при реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Улак – Февральск за три с половиной года предстоит сдать 19 объектов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За три с половиной года планируется сдать 19 объектов. Два – сдать уже в следующем году, 12 - в 2023-м и пять — в 2024-м», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр напомнил, что железная дорога является стратегическим объектом, данный участок важен для развития российской экономики.

Несмотря на загруженность военнослужащих, они трудятся и живут в комфортных условиях. В строительных работах задействованы порядка 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники, добавил глава российского военного ведомства.

Напомним, 28 июля президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. Второй Байкальский тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона России: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Республике Бурятия.