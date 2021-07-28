Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.

«Разрешаю», - сказал президент во время запуска движения по видеосвязи.

В церемонии открытия участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ».

Второй Байкальский тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона России: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Республике Бурятия. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.

Напомним, что строить объект начали в 2014 году в рамках поручений президента и правительства по модернизации и развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Старый Байкальский тоннель является одним из самых узких мест на БАМе. Теперь движение станет двухпутным.