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ВМФ после модернизации «Адмирала Нахимова» получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими ЗРК

Андрей Аркадьев
12:29 03.08.2021
В августе прошлого года крейсер выведен из дока и переведен к набережной для продолжения достроечных работ на плаву, монтажа общекорабельных систем и палубных механизмов.
ВМФ после модернизации «Адмирала Нахимова» получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими ЗРК
© Фото: Минобороны России
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет носителем мощного ударного оружия, новейших зенитно-ракетных и противолодочных комплексов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Военно-морской флот России получит корабль, оснащенный мощным ударным вооружением, самыми современными зенитно-ракетными и противолодочными комплексами», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

В январе пресс-служба судостроительного комплекса «Севмаш» сообщила, что «Адмирал Нахимов» после обновления станет самым мощным кораблем в ВМФ.

«В настоящий момент выполняются установка оборудования и электромонтажные работы. Затем необходимо обеспечить подготовку корабля и его новых комплексов вооружения, чтобы приступить к приемо-сдаточным испытаниям», - сказал Шойгу.

Корабль Северного флота находится на ремонте и модернизации на Севмаше. В июне гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ремонт «Адмирала Нахимова» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет.

«Адмирал Нахимов» - крейсер проекта 1 144 «Орлан». В данный момент в строю находится единственный корабль данного проекта «Петр Великий». «Адмирал Нахимов» был отправлен на ремонт и модернизацию в 1999 году.

Одной из основных причин строительства крейсеров проекта 1 144 с ядерной энергетической установкой явилось принятие на вооружение ВМС США первого в мире атомного крейсера «Лонг-Бич» с управляемым ракетным оружием. А после того как американские атомные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами получили возможность выхода в океан и стали практически неуязвимыми, иметь крупные многоцелевые крейсера в составе ВМФ нашей страны стало объективной необходимостью.

Подробнее об «Орлане» можно узнать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».

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