Лавров заявил, что слова Зеленского о русских в Донбассе разжигают межнациональную рознь

В России заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения расцениваются как разжигание межнациональной розни. Об этом в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел отметил, что действия украинских властей по насаждению в стране «идеологии национальной нетерпимости», в России расцениваются как абсолютно неприемлемые.

Напомним, в начале августа украинский лидер в эфире телеканала «Дом» заявил, что Донбасс «никогда не станет территорией России», а тем жителям региона, кто считает себя русскими, он посоветовал переехать в РФ.

Зеленский тогда добавил, что жители Донбасса, считающие себя украинцами, уезжать не должны, так как «эта территория будет деоккупирована в любом случае».