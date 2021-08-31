Опубликовано видео тренировки палубной авиации Северного флота на комплексе НИТКА
Летчики Северного флота отработали взлет и посадку на авианосец с помощью уникального комплекса НИТКА в Крыму.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Крыму на аэродроме Саки палубная авиация Северного флота отрабатывает взлет и посадку на авианосец. Пилоты специально совершили перелет в республику на военных самолетах для тренировок на уникальном комплексе НИТКА.
«Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный» идеально подходит для своих целей, так как идеально воспроизводит палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Обучаться летчикам помогают трамплин и аэрофинишеры.
Ранее сообщалось, что для тренировок в Крым прибыли экипажи Су-30, Су-33 и учебно-боевых Су-25УТГ. Помимо взаимодействия с палубой авианосца отрабатывались приемы воздушного боя с условными пусками ракет.