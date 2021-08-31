Опубликовано видео тренировки палубной авиации Северного флота на комплексе НИТКА

В Крыму на аэродроме Саки палубная авиация Северного флота отрабатывает взлет и посадку на авианосец. Пилоты специально совершили перелет в республику на военных самолетах для тренировок на уникальном комплексе НИТКА.

«Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный» идеально подходит для своих целей, так как идеально воспроизводит палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Обучаться летчикам помогают трамплин и аэрофинишеры.

Ранее сообщалось, что для тренировок в Крым прибыли экипажи Су-30, Су-33 и учебно-боевых Су-25УТГ. Помимо взаимодействия с палубой авианосца отрабатывались приемы воздушного боя с условными пусками ракет.