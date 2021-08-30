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Пилоты Северного флота отрабатывают взлет с палубы на уникальном тренажере в Крыму

Тимур Шерзад
16:05 30.08.2021
Экипажи-палубники на самолетах Су-30, Су-33 и учебно-боевых Су-25УТГ совершили перелет в Крым с аэродрома базирования, чтобы провести тренировки на уникальном тренажере. 
Пилоты Северного флота отрабатывают взлет с палубы на уникальном тренажере в Крыму
© Фото: Минобороны России
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На крымском аэродроме Саки палубные летчики Северного флота тренируются взлетать и садиться на авианосец. 

Экипажи-палубники на самолетах Су-30, Су-33 и учебно-боевых Су-25УТГ совершили перелет в Крым с аэродрома базирования, чтобы провести тренировки на уникальном тренажере. 

Аббревиатура НИТКА расшифровывается, как «Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный». Он нужен для отработки техники взлета и посадки на палубу авианосца. На тренажере есть трамплин и аэрофинишеры. Он полностью повторяет палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Также в мероприятиях боевой подготовки приняли участие и экипажи морской авиации Черноморского флота. Была отработана не только работа с палубой, но и элементы сложного и высшего пилотажа, а также приемы воздушного боя с условными пусками ракет. 

Тренировки продолжатся до конца сентября, после чего экипажи Северного флота вернутся на аэродромы базирования. 

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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