Пилоты Северного флота отрабатывают взлет с палубы на уникальном тренажере в Крыму

На крымском аэродроме Саки палубные летчики Северного флота тренируются взлетать и садиться на авианосец.

Экипажи-палубники на самолетах Су-30, Су-33 и учебно-боевых Су-25УТГ совершили перелет в Крым с аэродрома базирования, чтобы провести тренировки на уникальном тренажере.

Аббревиатура НИТКА расшифровывается, как «Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный». Он нужен для отработки техники взлета и посадки на палубу авианосца. На тренажере есть трамплин и аэрофинишеры. Он полностью повторяет палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Также в мероприятиях боевой подготовки приняли участие и экипажи морской авиации Черноморского флота. Была отработана не только работа с палубой, но и элементы сложного и высшего пилотажа, а также приемы воздушного боя с условными пусками ракет.

Тренировки продолжатся до конца сентября, после чего экипажи Северного флота вернутся на аэродромы базирования.