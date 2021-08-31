Военные водолазы из России и Ирана стали победителями конкурса АрМИ «Глубина-2021»

На конкурсе военных водолазов «Глубина-2021», который проходит в иранском порту Конарак на побережье Оманского залива, сборные ВМФ России и ВМС Ирана набрали по 5 449 баллов и разделили первое место в этих соревнованиях.

Как сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021), китайская команда с результатом в 3 776 баллов расположилась на второй строчке. Третье место получила сборная Сирии с 3 293 баллами. Победителям вручили награды.

Конкурс «Глубина-2021» проходит с 23 августа. Помимо России, Ирана и Сирии, в нем участвуют военные водолазы из Венесуэлы, Индии и КНР.