Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране

Анна Берестовая
05:02 30.08.2021
Команды выполнили все упражнения конкурса АрМИ-2021 «Глубина» в Иране.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На Международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходит в расположении Военно-Морской базы ВМС Ирана - порту Конарак на побережье Оманского залива, команды-участницы соревнований выполнили последнее упражнение в конкурсной программе.

В соответствии с ранее проведенной судейской коллегией жеребьевкой и с целью исключения влияния различных погодных условий на порядок выполнения конкурса все команды выполнили упражнение под названием «Канат».

© Минобороны России

По условиям упражнения, два водолаза опускаются под воду и берут в руки канат, конец которого привязан к катеру, находящемуся на поверхности. По свистку судьи водолазы начинают тянуть канат и, соответственно, двигать катер. Время выполнения упражнения составляет 30 секунд. Цель водолазов - как можно дальше протянуть катер за установленное время.

Результат сборной команды ВМФ России составил 30 метров 68 сантиметров. Улучшить результат наших военных спортсменов удалось только команде хозяйке конкурса - сборной ВМС Ирана, расстояние, которое прошел иранский катер, составило 31 метр 50 сантиметров.

© Минобороны России

Таким образом, после выполнения конкурсной программы сборная ВМФ России имеет лучшие результаты в трех упражнениях, что с учетом получения командами штрафных баллов за ошибки в выполнении упражнений, дает хорошие шансы на победу нашей команды в «Глубине». Общую турнирную таблицу с результатами соревнований и победителями конкурса судейская коллегия объявит 31 августа после подсчета баллов за все выполненные командами упражнения.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021» проводится в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года. В конкурсе принимают участие команды военных водолазов из шести стран: Ирана, России, Венесуэлы, Индии, Китая и Сирии.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Фланец» и «Канат». Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
02:29 В стране и мире
Видео
Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом
01:18 Армия
Видео
Разрушительная мощь: как выглядит динамический показ военной техники РФ в Алабино
23:52 Армия
Видео
Точность и спокойствие: команда РФ громко заявила о себе на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж»
22:45 Армия
Видео
Личный состав, бронетехника и полевой госпиталь: под Костромой прошло масштабное десантирование медиков ВДВ
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.