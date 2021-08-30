Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
Команды выполнили все упражнения конкурса АрМИ-2021 «Глубина» в Иране.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На Международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходит в расположении Военно-Морской базы ВМС Ирана - порту Конарак на побережье Оманского залива, команды-участницы соревнований выполнили последнее упражнение в конкурсной программе.
В соответствии с ранее проведенной судейской коллегией жеребьевкой и с целью исключения влияния различных погодных условий на порядок выполнения конкурса все команды выполнили упражнение под названием «Канат».
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