Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране

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Таким образом, после выполнения конкурсной программы сборная ВМФ России имеет лучшие результаты в трех упражнениях, что с учетом получения командами штрафных баллов за ошибки в выполнении упражнений, дает хорошие шансы на победу нашей команды в «Глубине». Общую турнирную таблицу с результатами соревнований и победителями конкурса судейская коллегия объявит 31 августа после подсчета баллов за все выполненные командами упражнения.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021» проводится в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года. В конкурсе принимают участие команды военных водолазов из шести стран: Ирана, России, Венесуэлы, Индии, Китая и Сирии.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Фланец» и «Канат». Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.